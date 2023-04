Dopiero teraz to wyszło. Gwiazdor "Skrzypka na dachu" był agentem

Przypomnijmy, że Topol urodził się 9 września 1935 roku w Tel Awiwie. Na początku swojej kariery występował głównie w teatrze. Widownia rozpoznaje go jednak z kreacji w ekranizacji wspomnianego wyżej musicalu "Skrzypek na dachu" z 1971 r. Topol otrzymał za nią Złoty Glob dla najlepszego aktora w filmie komediowym lub musicalu. Nominowano go również do Oscara. Według "The Times of Israel" przez całą swoją karierę Topol wcielił się w postać Tewje 3500 razy.