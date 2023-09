"Doppelganger. Sobowtór". Kolejny sukces Jana Holoubka. Wyjedzie z Gdyni z nagrodami?

Losy obu bohaterów splatają się ze sobą, jednak przez większość filmu dramaturgiczny ciężar przechyla się na stronę postaci Gierszała. W końcu to jego Hans skrywa niebezpieczną tajemnicę, on może zostać zdemaskowany, a przede wszystkim widz chce rozwiązać zagadkę, czy to prawdziwy czarny charakter, a może mężczyzna, któremu powinniśmy współczuć.