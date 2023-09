Belfer znowu na tropie. Premiera trzeciego sezonu kultowego serialu na CANAL+!

Dotrzeć do prawdy

Czy Kacper, jedynak lokalnych potentatów biżuterii z bursztynu, Waldka i Basi, popełnił samobójstwo? Komisarz Ewa niezachwianie dąży do prawdy. Co stało się z chłopakiem? Podejrzenia bardzo szybko zostają skierowane na ojca Belfra, którego z Kacprem łączą tajemnicze relacje. A jeśli to po prostu był wypadek? Zarówno policja, jak i Belfer mają twardy orzech do zgryzienia. Tropy prowadzą w różnych kierunkach. Podejrzani są zarówno młodzi, jak i dorośli. Belfer próbuje dowiedzieć się czegoś od ojca, ale ten unika odpowiedzi. Przeszłość dopada nie tylko Zawadzkiego, ale wszystkich bohaterów tej układanki. Dawne relacje i układy blokują dojście do prawdy. Policjantka Ewa nie może ufać nikomu.