Dorota Kolak dla WP: "Moja bohaterka ma w nosie to, co myślą o niej inni"

Nie mogę tak powiedzieć. Każde pokolenie aktorów, które odchodzi, a ja do takiego teraz należę, mówi, że "za moich czasów aktorstwo to...". Nie chcę wyrokować, co negatywnego jest dziś w aktorstwie. Jedyne co z perspektywy pedagoga nie podoba mi się dziś w tym zawodzie to to, że jego dostępność dla młodych ludzi, jest bardzo utrudniona. Czasem przepadają wspaniali, zdolni, utalentowani młodzi aktorzy. Mnie się udało. Ciężko na to pracowałam, ale miałam też sporo szczęścia. I ciągle się z tego cieszę.