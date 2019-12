Dwayne "The Rock" Johnson: Od wrestlera do miliardera…

Oczywiście majątek Dwayne’a Johnsona nie sięga jeszcze miliarda dolarów, niemniej były zapaśnik, obecnie najlepiej zarabiający aktor na świecie jest na dobrej drodze, aby w przyszłości zostać miliarderem. Kolejny film z jego udziałem stał się właśnie przebojem.

Według magazynu ”Forbes” od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku Dwayne Johnson zarobił 89,4 mln dol. Co wchodzi w skład tej gigantycznej sumy? Po pierwsze, honorarium za filmy ”Hobbs i Shaw” oraz ” Jumanji : Następny poziom”. Za udział w spin-offie ”Szybkich i wciekłych” aktor otrzymał 20 mln dol. (co było obowiązującą od dwóch lat jego stawką za film), za drugą część ”Jumanji” (która właśnie stała się w Ameryce wielkim przebojem) Johnson zgarnął już rekordową kwotę 23,5 mln dol.

Magnes na pieniądze

Stosunkowo nowym transferem z wrestlingu do świata filmu jest natomiast Dave Bautista. Facet z aparycją, która – wydawać się mogło – nie pozwala opuścić trzeciego czy czwartego planu. Tymczasem rola Draxa w ”Strażnikach Galaktyki” zrobiła już z niego gwiazdę całkiem sporego formatu. Na tyle dużego, że producenci chcą go już zatrudniać w pierwszoplanowych rolach, czego dowodem jest np. film ”Ostateczna rozgrywka” z 2018 roku, w którym wystąpił także Pierce Brosnan. Bautista zagrał także bardzo ciekawą rolę w filmie ”Blade Runner 2049”. Znalazł się też w obsadzie widowiska science-fiction ”Diuna”, które do kin trafi w przyszłym roku. Widać, że były wrestler (lub jego agent) potrafi zakręcić się wokół interesujących projektów…

Oczywiście osiągnięcia innych zapaśników w Hollywood niewiele jednak znaczą w kontekście dokonań Dwayne’a Johnsona. Co więcej, wydaje się, że największe sukcesy jeszcze na niego czekają. Po ”Jumanji” nasz bohater wystąpi w kolejnej przygodowej produkcji pt. ”Wyprawa do dżungli” (partnerować mu tam będzie Emily Blunt), która typowana jest do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych filmów 2020 roku (premiera w lipcu). Następny murowany przebój to sensacyjna produkcja ”Red Notice” (listopad), w której zagrają także Ryan Reynolds i Gal Gadot. Reynolds to gwiazda ”Deadpoola”, natomiast Gadot to Wonder Woman.