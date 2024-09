Dwie gwiazdy: Kate Winslet i polski operator. "Mogłem podziwiać jej kunszt aktorski"

Wydaje mi się, że sceny wyzwalania Dachau. Były trudne nie pod względem technicznym, ale emocjonalnym. Musieliśmy odnieść się do fotografii Miller, które są wstrząsające. Prawdą jest jednak, że jako filmowcy musimy utrzymać dystans wobec tego, co kręcimy, by nie popaść w przesadny patos. Mimo wszystko było to dla nas trudne doświadczenie. Ellen Kuras ma polskie korzenie. Jej dziadkowie wiele lat temu wyemigrowali z okolic Rzeszowa. Rodzice urodzili się już w Stanach. Ellen trochę mówi po polsku. Ma świadomość tego, skąd pochodzi i zastanawia się nawet, czy nie starać się o polskie obywatelstwo.