Nowe doniesienia o "Dziewczynach z Dubaju". Kolejna afera

Jasne było, że o "Dziewczynach z Dubaju" będzie głośno i będą afery. Historię polskich celebrytek, modelek i anonimowych dziewczyn, które jeździły do Dubaju, by spełniać seksualne fantazje bogatych arabów, opisał Piotr Krysiak w książce o tym samym tytule. Krążyły zapowiedzi, że film może zdradzić, kto dokładnie był zamieszany w wyjazdy do Dubaju. Potem zaczęły pojawiać się doniesienia o konflikcie producentów (Dody i Emila Stępnia) z Krysiakiem.