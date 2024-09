Emmy 2024. Ależ wyglądała. Vergara wyeksponowała dekolt

Nominacja była dla Vergary niespodzianką. Po raz pierwszy w tej kategorii mogła wygrać bowiem kobieta o latynoskich korzeniach. Dla Vergary udział w "Griseldzie" był dodatkowo ważny, bo to jej pierwsza hiszpańsko-języczna produkcja. - Teraz, wiedząc jak pracuje się nad dramatem, mogę powiedzieć, że komedie są znacznie łatwiejsze. Wielką rozkoszą jest móc iść na plan i się bawić, wypowiadać zabawne dialogi, a potem wrócić do domu w dobrym humorze. A gdy robisz dramat, to odbija się na tobie i twoim zdrowiu psychicznym - skomentowała w rozmowie z "E!".