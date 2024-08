"Eternal" - zwiastun nowego filmu sci-fi reżysera "Synów Danii"

- "Eternal" dotyczy wyborów, które podejmujemy i tych, których nie dokonujemy. Moją ambicją było, aby ta historia zabrała widzów w podróż do miejsc, których jeszcze nie widzieli - przez tajemnicze pęknięcie w najgłębsze ciemności oceanu. Chciałem, aby przypominała prawdziwą miłość z jej złożonością i nieprzewidywalnością. Zależało mi, aby film wizualnie oddawał uczucia poprzez zdjęcia i te wszystkie elementy, których nie możemy opisać słowami. Chciałam także zobrazować poświęcenie, jakiego dokonujemy, aby osiągnąć coś wyjątkowego w naszej podróży poprzez samorealizację. Mam nadzieję, że ten film pozwoli widzom odkryć coś, czego normalnie by nie dostrzegli w swoim życiu, ale także pomoże rozpoznać wiele ze sprzecznych uczuć. Podoba mi się to połączenie" - mówi reżyser Ulaa Salim.