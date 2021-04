Evelyn Sakash nie żyje. Ekipa sprzątająca dokonała makabrycznego odkrycia

Evelyn Sakash była znana w świecie filmu jako scenografka, kierowniczka artystyczna, dekoratorka planu zdjęciowego. W swoim dorobku miała takie filmy jak "Syreny" z Cher i młodą Winoną Ryder, "Raj odzyskany", "Boisko szczęścia" czy "Orange is the New Black". Ostatni raz pracowała na planie w 2016 r.