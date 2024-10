Ewa Gawryluk i Piotr Zelt: historia miłości, która zakończyła się milczeniem

Pochodzący z Łodzi Piotr Zelt od zawsze marzył o karierze aktorskiej. Ewa Gawryluk przyjechała do polskiej mekki filmowej, Łodzi, z niewielkiego Miastka na Pomorzu Zachodnim, licząc na to, że scena pomoże jej przezwyciężyć różnego rodzaju kompleksy, które przywiozła z domu rodzinnego. Na drugim roku studiów, kiedy los zetknął ją z Zeltem, Gawryluk miała za sobą trudną sytuację uczuciową: została porzucona przez chłopaka, który wkrótce ożenił się z kimś innym. Mimo to, nie zniechęciło jej to do nowej miłości do kolegi z uczelni.