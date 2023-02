Fabijański nagle przerwał wywiad. Poleciały bluzgi. "O żesz kur…a"

O tym, że Fabijański to rozmówca, który bez ogródek mówi to, co myśli, przekonaliśmy się już nie raz. W ostatnim wywiadzie aktor otwarcie opowiedział o swoich problemach i uczęszczaniu na terapię. Co samo w sobie jest godne pochwały, bo jako społeczeństwo mamy poważy problem z mówieniem o depresji, nie wspominając już o jej leczeniu.