Facebook ocenzurował film z gwiazdorem? Nie gryzie się w język

Kontrowersje wokół promocji filmu "Reagan"

Scenariusz oparty jest na książce "The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism" Paula Kengora z 2006 r. Quiad wciela się w prezydenta, zaś jego żonę gra nominowana do Złotych Globów Penelope Ann Miller. W filmie będzie można zobaczyć także Menę Suvari ("American Beauty") i Jona Voighta. Opowiedzą o początkach Reagana w polityce, o karierze w Hollywood, o prezydenturze. Jak podaje PAP, narratorem filmu jest Wiktor Pietrowicz, były agent KGB, którego los splata się z Reaganem.