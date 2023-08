Festiwal EnergaCAMERIMAGE odkrywa kolejne karty swojej tegorocznej edycji

Wspólny projekt obu twórców Spotkania na krańcach świata (2007) był nominowany do Oscara® w kategorii Najlepszego Pełnometrażowego Filmu Dokumentalnego. Obok produkcji dokumentalnych, duet Zeitlinger-Herzog z powodzeniem kręci także kino fabularne, w ciągu niemalże 30 lat owocnej, kinematograficznej współpracy stworzyli łącznie kilkanaście wspólnych projektów. Znajdziemy wśród nich takie produkcje, jak dokumentalne Mały Dieter chciałby latać (1997), Mój ukochany wróg (1999), Koło czasu (2003), Człowiek niedźwiedź (2005), Spotkania na krańcach świata (2007), Jaskinia zapomnianych snów (2010), Otchłań. Opowieść o życiu i śmierci (2011), From One Second to the Next (2013), Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci (2016), Inferno (2016), Ogniste kule: goście z odległych światów (2020), Scena myśli (2022) oraz pełnometrażowe filmy fabularne Niezwyciężony (2001), Operacja Świt (2006), Zły porucznik (2009), Synu, synu, cóżeś ty uczynił? (2009), Królowa pustyni (2015) i Salt and Fire (2016).