Film, który przekroczył magiczną granicę. Zarobił miliard!

Variety precyzuje, że łącznie w historii 55 filmów zarobiło na całym świecie tę kwotę, ale tylko 12 z nich uzyskało ten pułap bez rynku amerykańskiego. Tylko jeden tytuł z tych 12 to animacja. Co prawda "Król lew" z 2019 roku (który jest w tym gronie miliarderów) jest obrazem wygenerowanym komputerowo, ale wytwórnia Disney skategoryzowała go jako "normalny" film akcji. I tak oto to właśnie "W głowie..." zyskuje miano pierwszego zagranicznego (poza rodzimym rynkiem) miliardera w swojej kategorii.