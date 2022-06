Film o Ani Przybylskiej trafi do kin. Znamy datę premiery

"Ciepłe przyjęcie, duże zainteresowanie i spore emocje. Na 50. Forum Wokół Kina pokazaliśmy fragmenty filmu ‘Ania’" - napisał na Instagramie i wrzucił kilka zdjęć z wydarzenia Krystian Kuczkowski. To on razem z Michałem Bandurskim kręcą dokument o Przybylskiej, który trafi do kin 7 października. Dwa dni wcześniej odbędzie się uroczysta premiera.