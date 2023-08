Filmowych emocji aż po brzegi. Trwa 17. BNP Paribas Dwa Brzegi

Wyjątkową gościnią BNP Paribas Dwa Brzegi była kostiumografka Kasia Walicka-Maimone, która współpracowała m.in. z Wesem Andersonem i Stevenem Spielbergiem. Twórczyni kostiumów do filmów takich jak "Most Szpiegów", "Kochankowie z księżyca", czy "Pakt z diabłem", podzieliła się z widzami historiami i anegdotkami prosto z amerykańskich planów zdjęciowych. O szukaniu wspólnego języka wizualnego, podobnej energii i docieraniu się z reżyserem, opowiadała z uśmiechem na twarzy. "Praca kostiumografa jest niezwykle ciężka" - dodaje, jednak z jej słów i ekspresji daje się wyczuć, że projektowanie kostiumów to jej wielka pasja.