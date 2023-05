Filmy fabularne dla dorosłych - przegląd propozycji z Canal+ online

Ten przemysł ma jednak to do siebie, że szybko i łatwo połyka swoje ofiary, a później powoli je trawi. Nie każda wychodzi z tego cało. Początkowo Belli wydaje się, że może mieć kontrolę nad swoją pracą, ale rzeczywistość weryfikuje jej oczekiwania. "Pleasure" chociaż jest fikcyjnym dramatem, może być odbierane jak dokument o branży porno. Castingi, przygotowania do nagrywania scen, praca na planie, również podczas kręcenia filmów BDSM - wszystko to jest w filmie Thyberg pokazane niemal z reporterską dokładnością. Także to, jakie obietnice o poszanowaniu praw kobiet składa branża, a jak one są respektowane w praktyce. To portret współczesnego sex workingu, który nie jest jednoznaczny z prostytucją z powodu przymusu ekonomicznego.