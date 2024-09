Filmy, których nie można przegapić. To będą petardy

O jakich filmach nie można zapomnieć? W najbliższych miesiącach czekają nas prawdziwe złote żniwa w kinach. Amerykański gwiazdor odkrywający polskie korzenie, a może odważny erotyk z Nicole Kidman? Jest na co czekać! Jedną z głośniejszych premier, które czekają nas już lada moment, jest "Konklawe". Szokujące tajemnice Kościoła wychodzą na jaw podczas obrad nad wyborem nowego papieża. Czy jeden z kardynałów pozwoli na to, by wybrano niegodną osobę, ale utrzymano wszystkie sekrety? W rolach głównych mamy tu wyśmienitych Ralpha Fiennesa i Stanleya Tucci. Film może sporo namieszać. Premiera: 8 listopada.

