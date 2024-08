Finał drugiego sezonu "Rodu smoka" na krawędzi. "Zima nadchodzi"

Jak kończy się drugi sezon "Rodu smoka"?

Statki wyruszyły z portu, żołnierze formułują armie, smoki z jeźdźcami wbiły się w powietrze. Tymczasem co z Otto Hightowerem? Jest za kratami, uwięziony... ale co go spotkało? Dziś jeszcze tego nie wiemy. Za to Larys i Aegon uciekają z miasta w kurniku na kołach. Żadnego słowa, dialogu, tylko przejmująca muzyka. Wszyscy bohaterowie wiedzą, że nadchodzą rzeczy wielkie i straszne, my to wiemy jeszcze lepiej. Trudno nie czuć w tym momencie ciarek. I tak kończy się cały sezon, bez wielkiej bitwy, za to w wielkiej trwodze i wyczekiwaniu.