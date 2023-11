Frances Sternhagen nie żyje. Aktorka miała 93 lata

Sternhagen urodziła się w Waszyngtonie. Pod koniec lat 40. uczyła dzieci aktorstwa, tańca i śpiewu w Milton Academy w Massachusetts. W 1955 r. zadebiutowała na Broadwayu w sztuce "The Skin of Our Teeth" ("O mały włos") Thorntona Wildera. W latach 70. występowała w wielu nagradzanych przedstawieniach. Sama zdobyła trzy Nagrody Tony ("teatralne Oscary") i łącznie siedem nominacji.