Gianfranco Rosi uhonorowany nagrodą za wybitne osiągnięcia w filmie dokumentalnym podczas EnergaCAMERIMAGE 2024

W 2016 roku Rosi zdobył Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie za Fuocoammare, opowieści z wyspy Lampedusa o jej mieszkańcach, rybakach i migrantach. We Włoszech film zdobył Włoskiego Złotego Globa, otrzymał dwie nominacje do nagrody Davida di Donatello i wygrał Nastro d’Argento. Fuocoammare (międzynarodowy tytuł Fire at Sea) przyniósł wyspie Lampedusa, będącej symbolem migracji, światowe uznanie na festiwalach i w kinach, zdobywając również nagrodę na Europejskich Nagrodach Filmowych oraz nominację do Oscara za najlepszy film dokumentalny.