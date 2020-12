Gorczyca mówi "nie" narodowej kwarantannie. "To jest narodowa paranoja"

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową - taką informację 17 grudnia przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. - Zamykamy hotele, także na ruch służbowy . Wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - dodał. Zamknięte będą też stoki narciarskie, nie zrobimy zakupów w galeriach handlowych. Restauracje nadal pozostaną zamknięte.

"Zaczęło się - narodowa kwarantanna? Kto to wymyśla? To jest narodowa paranoja! Nie zgadzam się. Chcę normalnie żyć! Jestem wolnym człowiekiem" - napisała na swoim instagramowym profilu.

Komentarze nie pozostawiają wątpliwości. Fani Gorczycy w pełni się z nią zgadzają: "Było to do przewidzenia. Dramat", "Wystarczy trzymać rozsądny odstęp do osób starszych lub chorych. To wszystko, czego potrzeba, cała reszta to prawdziwa paranoja", "Nie zgadzam się na takie coś", "Wszystko jest robione przez rząd bez składu i ładu. Na ślepo. Zamykamy, otwieramy, zamykamy. Wszystko dla doraźnych potrzeb władzy. Ludzie się nie liczą. Paranoja".