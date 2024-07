Grała Zofię w "13 posterunku". Czy aktorka wróci kiedyś do grania?

Jak potoczyła się dalej kariera Sienkiewicz?

Miała potężne doświadczenie, które wykorzystał w swoich filmach Marek Koterski, obsadzając aktorkę zarówno w "Dniu świra", jak i we "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Sienkiewicz można było zobaczyć jeszcze w serialu "Teraz albo nigdy!", mało rozpoznawalnym "Body Jumpers". Co było dalej? Tu nawiązując do naszego wstępu - rzadko zdarzają się takie historie. O Sienkiewicz nic nie wiadomo. Nie udziela się na branżowych imprezach. Od 2012 r. nie ma żadnych informacji o jej życiu zawodowym.