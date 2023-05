"Granice miłości" - głośny film Tomasza Wińskiego już na VOD

- Nasz film zgłębia intymność pary, która za pomocą zwierzeń nakręcanych na wideo bada granice szczerości w otwartym związku. Ciekawi nas to, czego bohaterowie sobie nie mówią, co przemilczają, jakie tłumią w sobie emocje i kiedy w końcu pozwolą im się ujawnić. Sprawdzamy granice wzajemnej szczerości, ich sens, opowiadamy o tym, jak kruche jest zaufanie i tłumione uczucia, o tym, co się stanie w partnerskim związku, jeżeli przez dłuższy czas udajemy, zagłuszając w sobie mocne, negatywne emocje. O tym, czy możemy i czy powinniśmy być wobec siebie całkowicie szczerzy - mówi reżyser Tomasz Wiński