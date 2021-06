Granie w produkcjach TVP? Domalik: "To jest nasza praca. Swoich poglądów nie ukrywam"

Zofia Domalik powalczy o nagrodę Orły 2021 za rolę w filmie „Wszystko dla mojej matki”. O aktorce było też głośno po tym, jak zaangażowała się w strajki kobiet. Jeden skończył się dla niej wylądowaniem w „policyjnym kotle”. Gdy podzieliła się swoimi poglądami politycznymi, zaczęły wpływać hejterskie komentarze. - To był hardcore. Nie mam pojęcia, jak mierzą się z tym znane osoby. To powinno być nielegalne, że z anonimowego konta można życzyć komuś śmierci – mówi w programie „Odkrywamy karty”. Czy skoro popiera Strajk Kobiet, to zagrałaby w produkcji TVP? Posłuchajcie.