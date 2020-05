Gregory Tyree Boyce nie żyje. Aktor "Zmierzchu" miał 30 lat

Gregory Tyree Boyce jako nastolatek zagrał w hicie "Zmierzch", ale nie poszedł za ciosem i nie związał swojej przyszłości z aktorstwem. Mężczyzna działał w branży gastronomicznej i szykował się do rozkręcenia nowego biznesu, o czym mówiła jego matka. To ona potwierdziła smutną wiadomość, choć nie skomentowała zagadkowych okoliczności zgonu syna.

Lisa Wayne, matka Boyce'a, mówiła, że syn był kucharzem i planował otworzyć restaurację West Wings. Opracował różne smaki skrzydełek kurczaka i ponazywał je na cześć znanych raperów z zachodniego wybrzeża, takich jak Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game. "Był na drodze do czegoś wielkiego i to było jego pasją".