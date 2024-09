Gwiazda o nagłej śmierci młodszego brata: "Straciłam połowę swojej duszy"

Jansen Panettiere nastoletnia gwiazda

Jansen Panettiere, podobnie jak jego siostra, rozpoczął karierę w show-biznesie w młodym wieku. Zadebiutował na początku lat dwutysięcznych w produkcjach Disney Channel oraz Nickelodeon dla dzieci. Można go było zobaczyć m.in. w serialach "Even Stevens", "Blue's Clues" oraz "The X's". Młodszy brat Hayden Panettiere niejednokrotnie dzielił ekran z siostrą. Wystąpili razem w filmie "Tiger Cruise" z 2004 r., a także rok później w familijnym filmie "Racing Stripes". W ostatnich latach najgłośniejszymi produkcjami z jego udziałem były film "The Last Day of Summer", za który został nominowany do nagrody Young Artist Award, oraz seriale "The Walking Dead" i "Major Crimes".