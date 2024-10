Gwiazda "Pogody na miłość" ujawniła kulisy produkcji. Szokująca rozmowa przed castingiem

Przed przyjęciem roli Haley, Lenz odrzuciła propozycję udziału w "What I Like About You", która ostatecznie trafiła do Amandy Bynes. Aktorka, wychowana w ewangelikalnej rodzinie, obawiała się, że granie postaci, która mieszka z chłopakiem znormalizuje "życie w grzechu" młodym widzkom.