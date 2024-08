Gwiazda "To właśnie miłość" rozwodzi się. Ogłosiła rozstanie po 18 latach

Martine McCutcheon gwiazda "To właśnie miłość"

Martine McCutcheon zagrała w "To właśnie miłość" czyli "Love actually" w 2003 roku postać Natalie, pracownicy biura premiera, w którego wcielał się wtedy Hugh Grant. Natalie miała być dziewczyną "przy kości", o czym bohaterowie filmu szeroko rozprawiali, co po latach widzowie wypominali twórcom kultowej produkcji. "To właśnie miłość" co roku jest emitowane przynajmniej przez jedną stację telewizyjną w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Aktualnie film można obejrzeć na Netfliksie.