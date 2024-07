Gwiazdorska promocja Kujaw i Pomorza. Nakręć film i otrzymaj dofinansowanie

Kujawy i Pomorze to również miejsce narodzin wielu polskich talentów. Jeden z największych twardzieli polskiego kina i synonim męskości lat 90. ubiegłego stulecia – Bogusław Linda – pochodzi z Torunia. W Toruniu urodziła się też Olga Bołądź. Z oddalonego ok. 65 km od Torunia Rypina pochodzi serialowy i filmowy aktor Rafał Cieszyński, który zagrał m.in. w serialach "Klan", "Ojciec Mateusz" oraz "Na dobre i na złe". W Bydgoszczy urodziła się Roma Gąsiorowska, utalentowana aktorka filmowa i teatralna. Z kolei Lipno to miejsce narodzin Apolonii Chałupiec, czyli Poli Negri, która zdobyła międzynarodową sławę, a kochali się w niej m.in. Charlie Chaplin i Rudolph Valentino. To tylko kilka z dziesiątek nazwisk, które zapisały się na kartach polskiej kinematografii.