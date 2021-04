HBO Max z rekordem oglądalności. To zasługa tego filmu.

Hollywoodzkie serwisy filmowe podają, że w ciągu pierwszych pięciu dni (od 31 marca do 4 kwietnia) "Godzilla vs Kong" była oglądana w 3,6 mln gospodarstw domowych. Jest to najlepszy wynik osiągnięty na platformie HBO Max od momentu jej powstania. Poprzednie rekordowe osiągnięcie należało do ekranizacji komiksu "Wonder Woman 1984", która w bożonarodzeniowym okresie została odtworzona w 2,2 mln domów. Progres jest więc bardzo duży, co pozwala przypuszczać, że dzięki dystrybucji hybrydowej liczba użytkowników HBO Max w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła.