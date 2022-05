Netflix zdobyty! Nagie sceny z Sieklucką biją rekordy popularności

- Na naszym polskim rynku ludzie bardzo lubią szufladkować. Ci, którzy nie byli w teatrze i nie widzieli mnie w spektaklach, nie znają spectrum moich możliwości. Co jest dosyć smutne i przykre, ale pogodziłam się z tym. A jeżeli chodzi o seriale, to bardzo czekam na moment roli, która będzie wyzwaniem dla mnie, a nie będzie kolejną, podobną do tej, którą miałam przyjemność grać.