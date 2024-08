Hit czy kit Netfliksa? Tym razem widzowie mogą się pomylić

W tym odcinku opowiadamy także o finałowym odcinku "Rodu smoka". W Max otwierają szampana, bo oglądalność była tak duża, że mówi się o dniu premiery finałowego odcinka jako najlepszym dniu Maxa od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że ostatni epizod przyciągnął przed ekrany 8,9 mln osób. Ale po finale wybrzmiewał najczęściej jeden komentarz. "To jest to?" - pisali zawiedzeni internauci, czekając na wielką bitwę lub brutalne zwroty akcji. W podcaście opowiadamy o tym, skąd wzięła się taka, a nie inna decyzja twórców i co nas najbardziej zaskoczyło w tym sezonie, który ma być "marszem ku anihilacji" Targaryenów?