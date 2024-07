Hit Netfliksa, pozew i 170 mln dolarów. Aktor wydał oświadczenie ws. stalkerki

"Reniferek" to historia o aspirującym komiku i kobiecie, która stała się jego stalkerką. Historia, która wydarzyła się naprawdę i dotyczy aktora i współtwórcy serialu, Richarda Gadda. Prawdziwa tożsamość stalkerki, która w produkcji ma na imię Martha, nie została ujawniona przez ekipę. - Tworząc serial, byliśmy bardzo ostrożni, bo ta kobieta dalej żyje. Nigdy byśmy nie chcieli, by ktoś tę osobę znalazł, zidentyfikował. Zależało nam na tym, by oddzielić serialową Marthę od tej prawdziwej kobiety. Nie chcieliśmy w żaden sposób ingerować w jej życie. Richard był jedynym łącznikiem z prawdziwymi materiałami ze sprawy - mówiła w rozmowie z WP Weronika Tofilska, która współreżyserowała serial.