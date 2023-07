Hollywood rządzi kanibalistyczna sekta? Tę wypowiedź przypisuje się Melowi Gibsonowi

- Ucztują na tym materiale i na tym się rozwijają. Co mam na myśli? To nie jest żadna artystyczna abstrakcja. Oni zbierają krew dzieci. Jedzą ich ciała. Wierzą, że to daje im siłę życiową. Jeśli dziecko cierpiało przed śmiercią, to oni wierzą, że to daje im dodatkową siłę życiową. Hollywood jest zalane krwią niewinnych dzieci. Konsumpcja krwi dziecka jest tak popularna, że w zasadzie działa ona jak oddzielna waluta - miał dodać aktor.