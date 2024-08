Hollywoodzkiego aktora sięgnęła zemsta Montezumy. Wszystko dlatego, że napił się wody z basenu

Channing Tatum - najważniejsze role filmowe

W filmie "Magic Mike" Channing Tatum zagrał tytułowego bohatera, mężczyznę, który próbuje zrealizować swoje marzenia o własnym biznesie, jednocześnie zarabiając na życie jako striptizer. "Step Up" to film, który wzniósł Tatuma na wyżyny popularności. Wcielił się w rolę Tylera Gage'a, młodego buntownika z talentem do tańca, który musi zapracować na swoje marzenia. W komedii "21 Jump Street" Channing Tatum wystąpił u boku Jonaha Hilla jako Jenko, policjant, który wraca do szkolnych lat, by rozpracować siatkę narkotykową. W filmie "Foxcatcher" Tatum zagrał amerykańskiego zapaśnika Marka Schultza. Rola ukazała nowe, dramatyczne umiejętności aktora i przyniosła mu wiele pochwał krytyków. W "G.I. Joe: Czas Kobry" Tatum wcielił się w postać kapitana Duke'a Hausera. Film oparty na linii zabawek G.I. Joe zdobył popularność, choć sam aktor wspomina tę rolę z niechęcią. W filmie "Dear John", opartym na powieści Nicholasa Sparksa, Channing Tatum zagrał żołnierza Johna Tyree, który zakochuje się w młodej kobiecie (Amanda Seyfried). W filmie Quentina Tarantino "Nienawistna ósemka" Tatum zagrał mniejszą, ale znaczącą rolę Joe Gage'a. Pojawił się w kluczowych momentach fabuły, co było niespodzianką dla widzów.