Ile? Nowy hit Netfliksa kosztował więcej niż najdroższy film o Bondzie

Pierwsza część "Na noże" została wyprodukowana poza wielką wytwórnią i miała dość skromny, jak na hollywoodzkie warunki, budżet (40 mln dol.). Dzięki bardzo dobrym recenzjom oraz opiniom widzów kryminalna historia odniosła spektakularny sukces w kinach. Na całym świecie wpływy sięgnęły 310 mln dol., co przy małym budżecie sprawiło, że film stał się jedną z najbardziej dochodowych produkcji w 2019 roku. Wisienką na torcie stały się trzy nominacje do Złotych Globów (w tym dla Daniela Craiga i Any de Armas) oraz nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, którego autorem był reżyser filmu Rian Johnson.

Kilka miesięcy później rozpoczęła się szalona licytacja, w której uczestniczyli streamingowi giganci Netflix, Apple+ oraz Amazon Prime Video. Ostatecznie prawa do realizacji drugiej i trzeciej części "Na noże" zostały sprzedane za 450 mln dolarów!

"Glass Onion: Film z serii 'Na noże'" pojawił się na platformie Netfliksa we wrześniu 2022 roku. W ciągu trzech miesięcy obejrzało go 136,3 mln widzów, co jest 10. najlepszym wynikiem w historii streamingowego giganta. Do rekordowego osiągnięcia "Czerwonej noty" zabrakło jednak blisko 100 mln widzów. Jakie Netflix wyciągnął z tego wnioski?

Kinowa produkcja "Na noże" kosztowała 40 mln dolarów. Na realizację drugiej części – nie licząc oczywiście zakupu praw do filmu – również wydano 40 mln dolarów. Tymczasem trzecia – zatytułowana "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" – pochłonęła aż 210 mln dolarów! Naprawdę trudno zgadnąć na co zostały przeznaczone tak ogromne pieniądze. Nawet obłędne stawki Netfliksa dla hollywoodzkich gwiazd (w filmie oprócz Daniela Craiga wystąpili także Mila Kunis, Josh Brolin, Glenn Close, Jeremy Renner, Cailee Spaeny) nie tłumaczą tak potężnego budżetu.

Dodajmy, że najdroższy film o spektakularnych przygodach Jamesa Bonda ("Nie czas umierać") kosztował około 250 mln dolarów, co oznacza, że wraz z prawami do serii trzecia część "Na noże" stała się dużo droższym od niego filmem. Jednym z najdroższych w historii kinematografii. Z krótkiego teasera dowiadujemy się, że premiera "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" odbędzie się na platformie Netfliksa w przyszłym roku.

