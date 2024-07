James Sikking, aktor grający w "Doogie Howser. Lekarz medycyny" nie żyje

Dwa najważniejsze dla grona fanów aktora tytuły to "Posterunek przy Hill Street", gdzie wcielał się porucznika Huntera i "Doogie Howser. Lekarz medycyny", gdzie zagrał kochającego i wspierającego ojca młodego medyka. Ale oczywiście Sikking miał na koncie dziesiątki innych ról. Ostatni raz na ekranie pojawił się 12 lat temu w "Just an American".