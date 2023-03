Jan A.P. Kaczmarek Laureatem Orła za Osiągnięcia Życia 25. edycji Orłów, Polskich Nagród Filmowych

"Wspaniały kompozytor światowego formatu, który zaczynał od muzyki do polskich filmów i po osiągnięciu światowego sukcesu, między innymi w postaci Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, wrócił do Polski i filmu polskiego komponując wiele wybitnych kompozycji, jak choćby ostatnio do filmu Śmierć Zygielbojma. To dowód nie tylko mądrości, ale i serca Polskiej Akademii Filmowej, która wyraża uznanie dla wielkiego twórcy i przesyła gorące życzenia mnóstwa zdrowia i powrotu do pulpitu dyrygenckiego wspaniałego człowieka. Niech nasz Marzyciel, Jan A.P. Kaczmarek wraca do nas jak najszybciej, nowe filmy czekają na Niego! – mówi Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej.