Jedna niemądra decyzja może wywołać wojnę o fortunę. Nie podpisali intercyzy

Zderzenie fortun

Ben Affleck, wg strony Celebrity Net Worth, jest wart 150 milionów dolarów, podczas gdy majątek Jennifer Lopez przekracza 400 milionów dolarów. W czasie ich małżeństwa Affleck wystąpił w kilku udanych filmach, a także podpisał lukratywny kontrakt z Dunkin' Donuts. Z kolei Lopez nie tylko zagrała w kilku filmach, ale także zainwestowała 20 milionów dolarów we własny projekt "This Is Me... Now: A Love Story" dokumentujący ich ponowne zejście się oraz zainwestowała we własną linię koktajli Delola. Bez intercyzy wszelki nabyty w tym czasie majątek obu małżonków jest traktowany jako wspólny.