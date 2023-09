Jedna z największych niespodzianek z Gdyni? "Horror story" i koszmar bezrobocia

"Horror story" to idealna odtrutka na masę dramatów, które serwuje polskie kino. Ten osobliwy "horror" to jednak rasowa komedia, jakich mało w repertuarach naszych kin. Być może ktoś z was kojarzy krótkometrażowy film "Stancja" Apanela, w którym także zagrał Jakub Zając. "Horror story" to solidne rozwinięcie tamtej krótkiej historii. Jak świetnie, że znaleźli się ludzie, którzy postanowili pomóc w nakręceniu i wypuszczeniu tego filmu w świat. W Gdyni nie brakuje głosów, że "Horror story" spokojnie można by pociągnąć dalej i zrobić z tego serial. Oby i to się kiedyś udało!