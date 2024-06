Jego ojciec nie płacił alimentów. Nakręcił film o dzieciach takich jak on

W większości same się do mnie zgłaszały. Gdy moi znajomi dowiadywali się nad czym pracuję, bardzo często słyszałem w odpowiedzi: "To moja historia", albo "Znam wiele takich osób". I tak w końcu docierałem do swoich bohaterów. Czułem, że mają potrzebę wypowiedzenia, co ich boli. Być może też chcieli, aby z ich doświadczeń wyniknęło coś pożytecznego. To ogólnie bardzo budujące, gdy ludzie sami z siebie chcą się takimi sprawami dzielić. Jest wtedy poczucie, że to wszystko ma jakiś sens, że robi się film w jakiejś sprawie, a nie tylko z własnego widzimisię.