Jeremy Allen White zagra legendę? Rozmowy trwają

Planowany biograficzny film ma być ekranizacją książki autorstwa Warrena Zanesa pod tytułem "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska". O czym jest książka? Opowiada, jak Boss (tak nazywa się w Stanach Springsteena) tworzył w 1982 roku swój szósty album zatytułowany "Nebraska". Na płycie Bruce grał sam na wszystkich instrumentach, piosenki opowiadają o społecznych wyrzutkach, pechowcach bez przyszłości, brakuje tu optymistycznych nut z poprzednich albumów. Muzyk postanowił nie promować tej płyty trasą koncertową, a krążek znalazł się na 150. miejscu wśród 500 najlepszych płyt według Magazyny Rolling Stones. Brzmi jak świetna historia, która aż się prosi, by ją przenieść na ekran.