Jeremy Renner złamał ponad 30 kości. Został zmiażdżony, gdy usiłował uratować siostrzeńca

W efekcie stracił mnóstwo krwi, miał obrażenia głowy, klatki piersiowej, nóg. Szybko przetransportowano go do szpitala, ale po operacji był w stanie krytycznym. Ponad trzy tygodnie po wypadku aktor ma się dużo lepiej, ale minie jeszcze sporo czasu zanim wróci do dawnej formy.