Jerzy Bińczycki pogrążył się w nałogach. Żona wpadła w szał

- Chciał wykreować taki swój obraz, kopię szlachetnego Bogumiła. [...] Kiedyś mówił mi, że dziennikarka robiła z nim wywiad, a on opowiadał o sobie rzeczy wyłącznie pozytywne. W końcu padło pytanie, czy w ogóle ma jakieś wady. Tato na to: "Moja jedyna wada to, że jestem za dobry". Świadomie tworzył swój wizerunek wyidealizowany, niekoniecznie zgodny z rzeczywistością - opowiadała córka Magdalena Łaptaś z rozmowie ze "Zwierciadłem".