Jerzy S. jechał pod wpływem i potrącił motocyklistę. "Dojadą go tak bardzo, jak tylko się da"

Po przybyciu na miejsce policja stwierdziła obecność alkoholu we krwi aktora. Media podają różne wartości: od 0,3 do 0,7 promila. Ma to znaczenie dla kwalifikacji czynu: może to być, jak wyjaśniał Gmyz w kolejnym tweecie, "prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu" albo "prowadzenie w stanie nietrzeźwości". Za to pierwsze grozi grzywna i czasowe zatrzymanie prawa jazdy, ale już za drugie najwyższą karą jest pozbawienie wolności do dwóch lat.