Jest nieuleczalnie chora. Teraz aktorka wyjawiła diagnozę swojej córki

Christina Applegate, gwiazda "Świata według Bundych" czy netfliksowego "Już nie żyjesz", w 2021 r. wyjawiła, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. - To najgorsza rzecz, jaka mi się przytrafiła - mówiła jakiś czas temu. Przez postępujące objawy choroby, codzienny ból i mocne leki, jakie musi przyjmować, Applegate praktycznie nie jest już zdolna do pracy w zawodzie. - To choroba, która postępuje. Nie wiem, na ile mi się pogorszy. Mogę jednak robić dubbing, bo muszę utrzymać rodzinę i pozostać aktywna umysłowo. [...] Nie chcę przebywać w dużych skupiskach ludzi, bo mam obniżoną odporność. Unikam też nadmiernej stymulacji układu nerwowego. Lubię, gdy jest cicho i spokojnie - wyznała w rozmowie z "LA Times".