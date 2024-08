"Jest potworem". Po oskarżeniu Diddy'ego producent boi się o swoje życie

Sean Diddy Combs to amerykański producent muzyczny, raper i aktor. Przez lata stworzył prawdziwe imperium. Był związany niemal z każdą lukratywną branżą. Śpiewał "I'll Be Missing You" czy "I Need a Girl". Grał w filmach takich jak "Czekając na wyrok", "Życie Carlita - Początek", "Narodziny w słońcu", "Idol z piekła rodem" czy "Laski na gigancie". Związał się też z branżą modową. W sumie jego majątek jest wyceniany na 700 mln dolarów. W ostatnim czasie wyszły na jaw poważne oskarżenia przeciwko Combsowi. Gwiazdora oskarżono m.in. o handel ludźmi.