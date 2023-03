Jest praktykującą katoliczką. Słowa Stenki dają do myślenia

Danuta Stenka znalazła się w obsadzie nowego serialu Polsatu, o którym z pewnością będzie głośno. Mowa o "Słudze Narodu", czyli polskiej wersji ukraińskiego hitu z Wołodymyrem Zełenskim. W tej historii nikomu nieznany nauczyciel historii niemal z dnia na dzień zostaje prezydentem kraju. Wszystko przez to, że jeden z jego uczniów potajemnie nagrał go, gdy Wasyl klął jak szewc, opowiadając o politykach, wyzywając ich od zakłamanych drani, którzy wykorzystują władzę, by dorobić się i wypoczywać w swoich willach. – Marzę o tym, by każdy prezydent żył jak zwykły nauczyciel, do cholery! – wydziera się, a niedługo później filmik z jego wybuchem wściekłości zaczyna trendować w sieci.